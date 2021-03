Call of Duty Warzone: glitch degli stim infiniti riappare per la settima volta

Non c'è pace per i giocatori di Call of Duty Warzone. Secondo diverse segnalazioni, il glitch degli stim infiniti è tornato all'interno del battle royale dopo l'ultimo update. Nella giornata di ieri (30 marzo 2021) è infatti stato rilasciato un nuovo aggiornamento per il gioco, che ha ridotto il peso totale su disco dello sparatutto. Purtroppo ha riportato indietro anche il problema delle cure infinite.

Il glitch degli stim infiniti torna quindi per la settima volta all'interno di Call of Duty Warzone. Di volta in volta ha assunto forme differenti, ma il risultato finale era sempre lo stesso. Il giocatore che lo attiva può correre all'interno della nebbia velenosa e curarsi all'infinito, ottenendo così la vittoria reale semplicemente aspettando e nascondendosi dagli altri giocatori che vengono eliminati quando il cerchio è completamente chiuso.

I giocatori di Call of Duty Warzone, ovviamente, non sono affatto contenti della cosa. Potete vedere in calce una clip di Twitch, solo uno dei molti esempi che stanno circolando in rete nelle ultime ore. Il video mostra una squadra di giocatori alla fine della partita che viene abbattuta dalla nebbia, mentre il vincitore si trova chissà dove.

Oltre al glitch degli stim infiniti, inoltre, pare sia tornato anche il glitch dell'invisibilità legato all'elicottero, che si attiva facendo cadere il mezzo mentre si utilizza la minigun. Chiaramente Raven dovrà preoccuparsi di correggere gli errori quanto prima.

