PUBG Lite verrà chiuso a fine aprile

PUBG Lite ha raggiunto praticamente il capolinea e verrà chiuso a fine aprile 2021, come annunciato da Krafton, il publisher che si occupa di questa particolare versione del celebre sparatutto in stile battle royale.

Ci sono varie versioni di PUBG, a partire dall'originale PlayerUnknown's Battlegrounds per arrivare a PUBG Mobile, dunque PUBG Lite è una versione gratuita che consente di accedere al gioco in forma free-to-play e tecnicamente più leggera di quella originale, con una grafica spogliata di varie caratteristiche più avanzate e in modo da poter funzionare su dispositivi non particolarmente prestanti.

Ebbene, questa versione verrà rimossa alla fine del mese prossimo: per la precisione, PUBG Lite verrà chiuso il 29 aprile 2021, con i download che non saranno più possibili praticamente da oggi, 31 marzo. Nel comunicato ufficiale di Krafton viene confermata la notizia ma non vengono riferite le motivazioni che hanno portato il publisher a questa decisione.

"Siamo profondamente grati per la passione e il supporto dimostrato da parte dell'incredibile numero di fan di PUBG Lite. Durante i tempi difficili dati dalla pandemia da Covid-19, speriamo che PUBG Lite sia stato in grado di aiutarvi a rimanere al sicuro", ha scritto Kratfon, "Sfortunatamente, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di chiudere il servizio dopo molte discussioni ed è giunto il tempo di concludere questo viaggio. Vi informiamo che purtroppo il servizio di PUBG Lite terminerà il 29 aprile 2021".