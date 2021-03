Call of Duty WWII Vanguard: sviluppo tardivo e legami con Warzone incerti, insider

Non sappiamo ancora nulla di ufficiale sul capitolo del 2021 di COD, la saga di sparatutto di Activision. A capo del progetto dovrebbe esserci Sledgehammer e il nome dovrebbe essere "Call of Duty WWII Vanguard". Vari leak concordano su queste informazioni ma è in dubbio il tema del gioco: si parla della seconda Guerra Mondiale, ma alcune fonti parlano di una versione alternativa, mentre altre controbattono che sarà realistica. Ora, inoltre, arrivano altri rumor che segnalano uno sviluppo tardivo e un legame con il battle royale Warzone incerto.

Le informazioni arrivano dal noto insider Tom Henderson che più volte ha riportato informazioni correte su COD e Battlefield. Henderson afferma, prima di tutto, che Call of Duty WWII Vanguard è a tutti gli effetti il nome del gioco, ma suggerisce anche che l'idea di una versione alternativa della guerra non è "completamente accurata". La maggior parte delle informazioni riguardano però lo sviluppo di questo capitolo del 2021 e non sono esattamente positive.

Secondo Henderson, l'effettivo sviluppo di Call of Duty WWII Vanguard è iniziato nell'agosto 2019: questo significa che, eliminando i mesi finali necessari alla rifinitura del gioco e all'eliminazione dei bug, questo COD avrà solo due anni di pieno sviluppo alle spalle al momento dell'uscita, rispetto ai classici tre anni degli altri capitoli.

Pare inoltre che i legami con il battle royale Warzone non siano ancora ben definiti: la priorità di Sledgehammer sembra essere di completare il gioco base. Non ci si dovrebbe quindi aspettare una mappa a tema WWII Vanguard nel 2021 e anche successivamente potrebbe trattarsi di una mappa minore.

Le armi di Call of Duty WWII Vanguard potrebbero essere rilasciate in Warzone nel corso dell'anno, in modo regolare, e potrebbe essere più facile sbloccare all'interno di Vanguard piuttosto che nel battle royale: in questo modo i giocatori sarebbero invogliati a giocare al gioco premium.

Come sempre, pur vero che Henderson è un leaker noto, tutto quello che è stato riportato è solo un rumor: le informazioni potrebbero essere scorrette o anche solo datate. Nulla di quanto riportato è ufficiale.

Sembra inoltre che nel prossimo capitolo tornerà il motore grafico di Modern Warfare e Warzone per un report.