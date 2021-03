Grounded: update 0.8.0 di marzo porta il Photo Mode e altre novità al gioco Obsidian

Grounded si è aggiornato con il nuovo update 0.8.0 di marzo 2021, che porta con sé diverse novità interessanti tra le quali in particolare la nuova Photo Mode per il particolare gioco survival da parte di Obsidian.

Il piccolo survival continua a ricevere aggiornamenti sulla strada della sua versione 1.0: Grounded è infatti ancora ufficialmente in versione early access, sebbene sia tranquillamente giocabile anche attraverso Xbox Game Pass e raggiungerà nei prossimi mesi la sua versione definitiva.

L'update 0.8.0 si presenta particolarmente interessante, come dimostrato anche dal video diario pubblicato dagli sviluppatori di Obsidian e visibile qui sotto. Tra le maggiori novità troviamo il Photo Mode, che consente di scattare foto in-game come screenshot ma con ulteriori possibilità di elaborazione dell'immagine e vari miglioramenti grafici applicati, e anche la possibilità di proteggere le partite online con password.

In termini di crafting, il nuovo update aggiunge la Door Frame e lo Stem Wall triangolare da utilizzare per le costruzioni, inoltre ora il gioco spiega come mai un particolare edificio risulta impossibile da piazzare in un determinato punto. Ci sono poi una grande quantità di aggiunge e correzioni minori, che tuttavia rendono molto più completa e comprensibile l'interfaccia e la meccanica di gioco in generale.

In termini di performance, il gioco dovrebbe andare meglio anche in partite che contengono basi molto ampie e in generale una grande quantità di strutture e oggetti contenuti nella mappa, con una nuova serie di ottimizzazioni applicate all'uso della CPU. Altre novità riguardano poi il funzionamento della Smoothie Station, il sistema di combattimento, la costruzione del mondo e la gestione e creazione degli edifici.

Per tutti i dettagli sull'update 0.8.0 di Grounded vi rimandiamo a questo indirizzo sul blog ufficiale di Obsidian. Ricordiamo, nei mesi scorsi, il rilascio dell'aggiornamento 0.6.0 e quello con lo stagno koi.