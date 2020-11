Grounded: grosso aggiornamento con lo stagno koi, 5 milioni di giocatori raggiunti

Grounded prosegue il suo percorso di evoluzione con con l'arrivo dell'aggiornamento che introduce lo stagno koi, oltre a raggiungere ben 5 milioni di giocatori, in base a quanto riferito da Obisidian in un update sul blog ufficiale Xbox.

Il pond update di novembre era stato annunciato come uno dei più grandi visti finora per Grounded e in effetti non delude le attese: si tratta probabilmente dell'aggiornamento maggiore per il gioco Obsidian dal lancio ad oggi, sia per l'introduzione della nuova area rappresentata dallo stagno sia per tutto quello che ne consegue in termini di meccaniche di gioco.

All'interno del giardino esplorabile c'è ora spazio anche per uno stagno, che ovviamente di per sé può sembrare un'aggiunta di poco conto ma che rispetto alle dimensioni dei protagonisti del gioco diventa una sorta di nuovo mondo ricco di insidie e sorprese.

Questo introduce la possibilità di nuotare, con nuove soluzioni in termini di attrezzature da costruire e utilizzare per spostarsi in acqua, oltre a materiali, risorse, oggetti e ovviamente creature da incontrare, tra nuovi insetti, girini e anche le temibili carpe koi, gli esseri più grandi visibili finora all'interno di Grounded.

Tutto questo amplia ulteriormente l'esperienza survival all'interno del microcosmo del giardino di casa, proponendo nuove sfide e nuove possibilità di costruzione ed esplorazione. Nel frattempo, il gioco ha raggiunto 5 milioni di utenti unici anche grazie alla sua presenza su Xbox Game Pass, un risultato assolutamente straordinario, come riferito anche dagli sviluppatori, se si pensa che il gioco era partito come piccolo progetto alternativo portato avanti da Obsidian negli intermezzi tra giochi ben più grandi.