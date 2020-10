Grounded: il Pond Update di novembre è il più grande finora, aggiunge uno stagno e altro

Grounded prosegue il suo percorso di evoluzione a novembre con un nuovo aggiornamento chiamato Pond Update e destinato ad essere il più grosso update visto finora per il particolare survival di Obsidian Entertainlment, incentrato sull'aggiunta di uno stagno ma anche molto altro.

L'elemento centrale è una nuova area accessibile caratterizzata dalla presenza di uno stagno, chiamato lo stagno Koi e contenente le celebri carpe nipponiche. I giocatori potranno costruire l'equipaggiamento adatto e poi lanciarsi in esplorazioni subacquee, trovando comunque minacce, materiali e tante cose da scoprire anche in questa nuova ambientazione.

La parte subacquea comporta nuove meccaniche di gioco e anche nuove creature e oggetti, oltre ad altri materiali e varie novità a tema, con ricerche al laboratorio ampliate ad accogliere anche questi contenuti aggiuntivi e un vero e proprio laboratorio subacqueo. Nella nuova area si troveranno anche nuovi punti di riferimento come una pagoda esplorabile e altri landmark da scoprire.

Con il Pond Update vengono inoltre introdotti i dungeon in maniera più estesa: si tratta di zone esplorabili più complesse e profonde, che richiedono un approccio più attento perché ricchi di insidie ma anche ricompense. Possono essere tane di vari insetti o altro, ma avranno comunque una struttura più sviluppata.

Tra le nuove creature introdotte ci saranno le carpe koi, che saranno alquanto gigantesche rispetto ai protagonisti: potranno essere attaccate per ottenere delle ricompense rare, ma la loro potenza rende la cosa veramente difficile da portare a termine. Nello stagno si troveranno anche dei particolari ragni in grado di nuotare, i quali producono sacche d'aria con le ragnatele che possono essere utili anche ai giocatori per prendere fiato sott'acqua.

Presenti anche girini, pulci d'acqua e vari altri insetti e animali di vario tipo, che si portano dietro nuove meccaniche di gioco ed eventuali materiali se uccisi, che aprono la strada anche a ulteriori possibilità di crafting.

Grounded è in arrivo anche su Xbox Series X|S a 60 fps e risoluzione 4K su Xbox Series X, inoltre ricordiamo che il gioco è ora in italiano, grazie all'aggiunta della nostra lingua con la patch 0.3.