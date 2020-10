Super Mario 3D All-Stars, un aggiornamento modificherà controlli e inquadrature

Super Mario 3D All-Stars ha un aggiornamento gratuito in arrivo il mese prossimo, incentrato anche sull'aggiunta di alcune opzioni particolarmente richieste dai giocatori come la possibilità di modificare i controlli dell'inquadratura.

Previsto per il 17 novembre 2020, questo update a Super Mario 3D All-Stars porta delle modifiche che sono state alquanto richieste nei giorni scorsi, relative in particolare alla possibilità di invertire i controlli della "telecamera" che inquadra il gioco.

La mancanza di questa opzione è risultata piuttosto strana per gli appassionati, proprio perché era presente nei giochi originali, dunque i puristi l'hanno richiesta a gran voce, tanto da spingere Nintendo a introdurla con questo nuovo aggiornamento previsto per il mese prossimo.

L'update gratuito, come riferito dal tweet ufficiale di Nintendo Europe visibile qui sotto, introduce la possibilità di invertire i controlli sugli assi per quanto riguarda la telecamera e l'inquadratura su Mario, sia in orizzontale che in verticale.

Con il suo rilascio a tempo limitato per celebrare il 35esimo anniversario di Super Mario Bros., la raccolta contenente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy ha attirato un bel po' di critiche, ma questo non gli ha comunque impedito di finire facilmente in vetta a tutte le classifiche nei giorni scorsi.