Super Mario 3D All-Stars batte Super Mario Odyssey, vendite superiori in UK al lancio

Super Mario 3D All-Stars ha battuto Super Mario Odyssey in UK, totalizzando vendite superiori durante la prima settimana: l'ennesima dimostrazione che l'esperimento ha avuto successo.

Subito in vetta alla classifica del Regno Unito, Super Mario 3D All-Stars ha sbaragliato praticamente anche tutti i titoli per Wii a parte Mario Kart Wii e Wii Fit, sempre considerando la prima settimana di vendita.

Per quanto riguarda invece le produzioni per Nintendo Switch, la raccolta di classici di Mario ha avuto un esordio migliore di qualsiasi altro gioco con le uniche eccezioni di Animal Crossing: New Horizons, Super Smash Bros. Ultimate e Pokémon Spada e Scudo.

Insomma, l'idea di realizzare questa raccolta e distribuirla in maniera limitata si è rivelata vincente, al di là di tutte le polemiche, e ci sono quindi ben pochi dubbi che verrà utilizzata ancora in futuro per pacchetti simili.

Per saperne di più, date un'occhiata alla nostra recensione di Super Mario 3D All-Stars.

