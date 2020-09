Super Mario 3D All-Stars subito in vetta alla classifica vendite del Regno Unito

Super Mario 3D All-Stars debutta subito al primo posto nella classifica vendite software settimanali nel Regno Unito, a dimostrazione di come il nuovo titolo per Nintendo Switch abbia subito avuto l'impatto consueto sul pubblico, per un gioco incentrato su Mario.

D'altra parte, che Super Mario 3D All-Stars potesse essere un successo particolarmente ricercato dagli utenti è parso subito chiaro quando Nintendo ha annunciato la sua particolare distribuzione con la vendita a tempo limitato: la raccolta contenente Super Mario 64, Super Sunshine e Super Mario Galaxy, infatti, sarà chiusa a marzo 2021, cosa che ovviamente spinge gli utenti ad acquistare subito in massa il gioco.

L'idea si basa sul fatto che si tratti di una raccolta celebrativa per il 35esimo anniversario di Super Mario Bros., ma una distribuzione del genere non fa altro che alimentare il fenomeno degli scalper, ovvero coloro che acquistano in stock per rivendere poi a prezzi maggiorati per sfruttare la scarsità di copie fisiche disponibili sul mercato e con una distribuzione a tempo limitato questo ovviamente viene ulteriormente incrementato, come dimostrato anche dai prezzi folli a cui il titolo già si trovava in giro nei giorni scorsi.

In ogni caso, l'impatto sul pubblico c'è stato eccome: Super Mario 3D All-Stars ha battuto tutti gli altri piazzandosi direttamente primo e spostando Marvel's Avengers in seconda posizione, mentre Animal Crossing: New Horizons resta ancora sul podio in terza posizione.

Le altre new entry sono rappresentate da WWE 2K Battlegrounds in sesta posizione e da eFootball PES 2021 Season Update in nona posizione, vediamo dunque la top ten della settimana appena trascorsa nel Regno Unito.

Top Ten giochi più venduti in UK dal 14 al 20 settembre