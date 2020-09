Super Mario 3D All-Stars già a prezzi folli da rivenditori online

Super Mario 3D All-Stars è stato annunciato solo questa settimana, in arrivo nel corso di questo mese ma si trova già a prezzi folli presso alcuni rivenditori online, specialmente su eBay.

Si tratta di una conseguenza purtroppo prevedibile data la particolare distribuzione adottata da Nintendo: a causa di una discutibile scelta commerciale, il pacchetto celebrativo per i 35 anni di Super Mario verrà venduto solo dal 18 settembre al 31 marzo 2021, dunque sarà disponibile a tempo limitato sul mercato.

Sebbene la scelta possa avere senso, trattandosi di un prodotto studiato appositamente per festeggiare la ricorrenza del 35esimo anniversario di Super Mario, questo genera le classiche storture del mercato con il pesante intervento di utenti "scalpers" che acquistano stock del gioco in formato fisico solo per poterli poi rivendere a prezzi maggiorati.

Qualcosa di simile l'abbiamo vista per un altro prodotto Nintendo: per la prima edizione del NES Mini la compagnia aveva adottato una strategia simile, determinando anche in quel caso una corsa folle all'acquisto dell'introvabile mini-console che aveva innescato anche un selvaggio innalzamento dei prezzi presso i rivenditori non ufficiali.

La stessa cosa a quanto pare si sta verificando anche con Super Mario 3D All-Stars, specialmente in nord America, dove su eBay ad esempio il gioco si trova già ampiamente oltre i 100 dollari. Chiaramente il problema riguarda la versione fisica, che si trova già in stato di sold out presso vari rivenditori in tale area geografica (e risulta con Super Mario 3D World tra i giochi più venduti su Amazon anche da queste parti), costringendo chi vuole la cartuccia a prendere in considerazione questi rivenditori con pochi scrupoli.

Nessun problema del genere ovviamente per la versione in digitale, sebbene anche questa sia disponibile all'acquisto solo dal 18 settembre al 31 marzo 2021. Super Mario 3D All-Stars è una raccolta contenente Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy annunciata nel corso del recente Nintendo Direct a sorpresa.