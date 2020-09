Call of Duty: Warzone, tutti i veicoli rimossi dalla mappa, causa glitch assurdo

Tutti i veicoli presenti ad oggi su Call of Duty: Warzone, nessuno escluso, sono stati rimossi dalla mappa di gioco. L'annuncio arriva direttamente dagli sviluppatori sui principali canali social, ma era un'evidenza immediatamente riscontrabile da qualsiasi giocatore in partita.

Viene allora da chiedersi perché i veicoli sono stati rimossi, e perché i giocatori siano nel momento in cui scriviamo costretti a percorrere a piedi la mappa di Call of Duty: Warzone. Presto detto: era spuntato fuori un glitch gravissimo e assurdo che permetteva di provocare la disconnessione di tutti i giocatori presenti nella lobby. E attivare il glitch era talmente facile che chiunque avrebbe potuto farlo: bastava guidare un veicolo in un punto preciso della mappa di gioco.

Va da sé che una volta scoperto il glitch, numerosi buontemponi correvano ad attivarlo per far crashare il server. Infinity Ward per ora ha disattivato e rimosso tutti i mezzi di trasporto, poi nelle prossime ore predisporrà una patch da introdurre appena possibile.

Vi ricordiamo che una modalità notturna potrebbe arrivare presto su Call of Duty: Warzone, sono anche già disponibili alcune immagini, e che Call of Duty: Warzone sarà legato anche a Black Ops Cold War.

A playlist update is rolling out now across all platforms! This update temporarily removes all vehicles from #Warzone. — Infinity Ward (@InfinityWard) September 6, 2020