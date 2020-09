Call of Duty: Black Ops Cold War e Warzone, Swagg spiega come dovranno interagire

Il mese di novembre 2020 sarà molto importante per il franchise di Call of Duty: sul mercato arriverà Call of Duty: Black Ops Cold War, e nel frattempo Call of Duty: Warzone continuerà ad esistere e si troverà nel pieno della Stagione 6. Un pro player del settore, Swagg, ha spiegato come dovranno interagire.

Swagg del FaZe Clan (anche noto come FaZe Swagg nel settore) è stato invitato alle live su YouTube condotte da Jack 'CouRage' Dunlop e Matthew 'Nadeshot' Haag; occasioni in cui si commentano gli ultimi annunci in campo videoludico, l'evoluzione dell'eSport, e altre questioni in tema. A Swagg è stato chiesto in particolare cosa pensasse dell'annuncio di Black Ops Cold War, essendo il membro del FaZe Clan proprio un pro player di Call of Duty: Warzone.

Ecco allora che Swagg si è detto entusiasta dell'annuncio di Call of Duty: Black Ops Cold War all'interno di Warzone: "l'evento di gioco è stato pazzesco, correre per lo Stadio di Verdansk pensando di essere annientato da una bomba nucleare. Il mio cuore andava a mille, è stato fantastico".

Ma vi sono anche dei dubbi (accompagnati da altrettante aspettative) per quanto riguarda il prossimo lancio di Black Ops Cold War, che chiaramente andrà ad influire anche su Call of Duty: Warzone. "Dal momento che attualmente Warzone è la parte più grande di Call of Duty, non bisogna cambiare l'intera mappa. Basta eliminarne delle singole parti. E aggiungere qualcosa proveniente da Black Ops 1. Poi si potrebbe rimpiazzare tutte le armi con quelle nuove di Cold War, favorendo così una transizione. Ciò che spero è che Warzone non venga lasciato a sé stesso".

Qui di seguito trovate il video dell'evento in questione, benché in lingua inglese. Secondo voi come verrà gestita l'integrazione e la coesistenza tra Warzone e Black Ops Cold War? Potrebbe trattarsi di uno dei momenti più importanti nell'intera storia di Call of Duty.