Naruto, Tsunade torna nel cosplay di kallisi__vamp

Naruto è uno degli anime e manga più famosi di tutti i tempi, e il numero dei suoi fan è praticamente incalcolabile. Nulla di cui stupirsi se dunque il mondo dei cosplay prende spesso spunto dai suoi personaggi: per esempio da Tsunade, come capirete leggendo l'appuntamento con i cosplay di oggi 6 settembre 2020.

La cosplayer kallisi__vamp, che in passato ha anche vestito i panni della Nami di One Piece, ha deciso di impersonare di recente proprio la Tsunade di Naruto. Il costume è praticamente perfetto dal punto di vista dell'abbigliamento e della credibilità del soggetto; vi si aggiunge poi un luogo perfettamente in linea con le atmosfere del manga e dell'anime.

Tutto questo, e anche di più, potrete vederlo nell'immagine qui di seguito riportata. Cosa ne pensate del cosplay di Tsunade di Naruto? Fatecelo sapere con un bel commento. Se l'opera in questione non vi ha mai fatto impazzire troppo, però, abbiamo degli altri soggetti per voi. Ad esempio: