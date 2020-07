One Piece, una Nami perfetta nel cosplay di kallisi__vamp: un successo su Instagram

La graziosa Nami di One Piece è sempre un personaggio interessante: e così il mondo dei cosplay continua a renderle onore con un lavoro dopo l'altro. Ma raramente abbiamo potuto ammirare un cosplay tale che sembri davvero (davvero) portare Nami nel mondo reale. Oggi martedì 7 luglio 2020 è arrivato il momento di ricredersi.

Difatti quella del cosplay di kallisi__vamp è una Nami praticamente perfetta. Il personaggio è stato ricreato con amorevole cura, fin nei più minimi dettagli, con una precisione incredibile. L'abbigliamento è quello successivo al salto temporale, come vedrete: il tatuaggio e il Log Pose sono al loro posto, e sono ben realizzati. Ma non è solo questo: è il costume nel suo complesso a convincere, anche grazie all'interpretazione della cosplayer, perfetta per impersonare Nami.

Non è strano allora che questo cosplay rappresenti un vero successo su Instagram, dove si aggira ormai sui 10.000 mi piace in circa 24 ore dalla sua prima comparsa. Che dire: brava kallisi__vamp. E bravi voi, se vorrete apprezzarlo lasciando la vostra opinione nel campo riservato ai commenti di questo articolo.

Poco più avanti trovate un'immagine del costume in questione, e anche un elenco con i cosplay più recenti a tema manga, anime e videogames che vi abbiamo proposto negli ultimi giorni.