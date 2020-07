Xbox Series X: niente prezzo della console all'evento di luglio

A quanto pare Microsoft non svelerà il prezzo di Xbox Series X durante la presentazione dei giochi della console del 23 luglio. A riportarlo sono state diverse fonti, prima fra tutte l'analista Daniel Ahmad, conosciuto come ZhugeEX, che ha lanciato un sondaggio davvero esplicativo su Twitter (ancora in corso):

"All'avento di Xbox Series X ci saranno informazioni sul prezzo?" Entrambe le possibili risposte sono dei No. A fargli da eco ci ha pensato il giornalista Tom Warren di The Verge, che ha commentato il sondaggio con un secco: "No, solo giochi."

Naturalmente si tratta di informazioni non ufficiali, quindi è giusto prenderle con le dovute cautele. Comunque sia è probabile che il prezzo sia l'ultima caratteristica delle console di nuova generazione a trapelare pubblicamente. Sia Microsoft, sia Sony stanno provando a capire le intenzioni dell'avversario per non farsi trovare impreparate sul punto.

Il prezzo è infatti uno dei fattori determinanti per le fasi iniziali delle nuove generazioni, con molti consumatori che sono portati a scegliere l'hardware da gioco facendosi prima i conti in tasca. Presentarsi con la macchina più costosa sarebbe deleterio per entrambe, a prescindere da giochi e servizi offerti.

Giusto ieri Microsoft ha annunciato la data dell'evento dedicato ai giochi first party di Xbox Series X, che noi seguiremo in diretta. Pare anche che voglia acquistare Warner Bros. Interactive.