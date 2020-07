Xbox Series X evento di luglio 2020: data e ora ufficiali

Microsoft ha appena annunciato la data e l'ora ufficiale dell'attesissimo evento di luglio di Xbox Series X: lo show è previsto per il 23 luglio a partire dalle 18, ora italiana.

Con uno scarno tweet Microsoft ha annunciato la data che tutti stavano aspettando: l'evento di luglio è quello nel quale il colosso di Redmond dovrebbe presentare, finalmente, tutta la line-up per la sua console di prossima generazione.

A partire dalle 18 inizierà lo show vero e proprio, ma un'ora prima inizierà il pre-show condotto da Geoff Keighley. Noi, ovviamente, seguiremo tutto in diretta sul nostro sito e sul nostro canale di Twitch.

Durante l'evento saranno presentati sicuramente Halo Infinite, ma si vocifera anche di Everwild e un nuovo GdR di Obsidian.

Adesso che abbiamo una data ufficiale da segnare sul calendario, vi aspettate una risposta da parte di Sony? E Nintendo resterà a guardare?

Quali sono le vostre aspettative?

🎮 Xbox Games Showcase

📅 July 23rd

⏰ 9am PT@SummerGameFest Pre-Show at 8am PT with @GeoffKeighley on @YouTubeGaming#XboxGamesShowcase pic.twitter.com/zGr5AnFwic