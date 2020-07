Gangs of London: su Sky arriva la serie inglese

Stasera alle 21:15 Gangs of London, la nuova serie inglese creata da Gareth Evans e Matt Flannery, arriva su Sky e in streaming su NOW TV. Eccezionalmente il primo episodio sarà trasmesso in visione gratuita anche su YouTube, dove resterà visibile per le 48 ore successive.

Per l'occasione, alle 21:00 di lunedì 6 luglio, Giuseppe Grossi, Gabriella Giliberti e il nostro Emanuele Gregori guarderanno e commenteranno il primo episodio della serie tv in diretta sul canale Twitch di Multiplayer.it: fateci compagnia e guardare con noi la serie tv che ha fatto impazzire il pubblico inglese.

La serie televisiva traccia uno spaccato della capitale inglese molto diverso da quello che siamo abituati a vedere. Tutto parte quando Finn Wallace (Colm Meaney), il criminale più potente e rispettato di tutta la città, muore improvvisamente in maniera violenta e misteriosa. Il suo clan, fino a quel momento a "gestione familiare", si trova senza il suo padre e padrone. Si scatena in questo modo una lotta per la successione nella quale il figlio Sean (Joe Cole, già ammirato in Peaky Blinders nei panni di John Shelby), è desideroso di vendicare il genitore, ma non altrettanto carismatico e bravo a farsi rispettare dagli clan.

La capitale inglese, infatti, ormai è al centro di traffici internazionali con la mafia albanese, la 'ndrangheta calabrese e narcos pachistani che lottano per stabilire una nuova leadership.

Conscia dei limiti del figlio, la vedova Marian Wallace (Michelle Fairley, la Lady Catelyn Stark de Il Trono di Spade) chiederà aiuto a Ed Dumani (Lucian Msamati), a capo di una potente famiglia criminale alleata, e a suo figlio Alex, un esperto di finanza. Assieme a loro ci sarà anche Elliot Finch (Sope Dirisu), apparentemente un "soldato semplice", ma segretamente ossessionato dalla famiglia Wallace e dalla loro storia criminale.

Gangs of London si presenta quindi come una storia di onore, violenza e vendetta, il tutto con la splendida capitale inglese a fare da sfondo alle vicende.

Stasera alle 21:15 sarà trasmesso il primo episodio da ben 90 minuti, poi i successivi otto episodi saranno trasmessi in gruppi di due episodi a settimana tutti lunedì a partire dalle 21:15 su Sky e in streaming su NOW TV. In questo modo il gran finale della serie è previsto per il 3 agosto alle 21:15.