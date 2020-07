Xbox Series X: Everwild e un GdR di Obsidian all'evento di luglio, per un insider

Per l'insider Klobrille, specializzato in "cose" degli Xbox Game Studios, durante l'evento di luglio di Xbox Series X non saranno presenti solo i soliti nomi, ma faranno la loro comparsa anche due titoli piuttosto inattesi. Il primo è l'affascinante Everwild di Rare, mentre il secondo sarà il debutto del nuovo GdR di Obsidian.

Il rumor è stato diramato attraverso una breve poesia:

Ricordo ancora quanto ho sorriso,

l'ultima volta che ho visto Everwild.

Vai a letto e sogni J. Lo,

Ho anche dei sogni: giocare a Halo.

Anche Obsidian è confermata,

oh, adoro il profumo di gioco di ruolo nuovo!

Volevo solo confermare che non sono ancora bravo a scrivere poesie.

Un modo curioso per annunciare le informazioni che gli sono passate tra le mani, ma tant'è. Secondo lui, a questo fantomatico evento di luglio di Xbox Series X sarà presente Everwild, il nuovo gioco Rare per Xbox Series X che sembra essere in sviluppo da anni, ma anche e soprattutto il nuovo gioco di Obsidian. Lo studio americano sarà presente non solo col divertente Grounded, ma anche con la specialità della casa: un nuovo GdR.

Una notizia che dovrebbe far felici i fan di tutto il mondo, vista l'esperienza e il talento dei ragazzi di ossidiana nel campo. Se tutto ciò dovesse confermarsi, questo evento potrebbe davvero rappresentare un punto di svolta in questa lotta preliminare tra PS5 e Xbox Series X. A questi titoli, infatti, vanno sommati pezzi da novanta come Halo Infinite, il nuovo gioco di The Initiative e Microsoft Flight Simulator.

Quali sono le vostre aspettative?

I still remember how much I smiled,

the last time I saw Everwild.

You go to bed and dream about J. Lo,

I have dreams as well - playing Halo.

Obsidian is a confirmed go as well,

oh I love that fresh RPG smell!

I just wanted to confirm I'm still bad at this 🐿