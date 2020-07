Xbox Series X, spunta una data per l'evento di luglio: The Initiative presente?

L'evento di luglio dedicato ai giochi in uscita su Xbox Series X ha una data, stando a quanto riferito su Twitter da Andy Robinson, redattore di Videogames Chronicle nonché collaboratore di Playtonic, il team autore di Yooka-Laylee.

Secondo le parole del giornalista, Microsoft avrebbe fissato la presentazione a giovedì 23 luglio, in maniera dunque compatibile con le possibili date indicate da Jeff Grubb, che puntano alla settimana dal 20 al 26 luglio.

Robinson ha chiarito che il giorno potrebbe cambiare all'ultimo momento, come già accaduto in passato, ma ha aggiunto alla lista dei rumor qualcosa di nuovo: la possibilità che durante l'evento venga presentato il gioco misterioso di The Initiative.

Sarebbero invece confermati Halo Infinite, Senua's Saga: Hellblade II, Fable e il nuovo RPG di Obsidian Entertainment.

I rumor in questione si riveleranno fondati o meno? Lo scopriremo solo nei prossimi giorni, quando inevitabilmente Microsoft annuncerà l'evento.

I was told the event was being planned for the 23rd, but as we've seen in the past, dates can change last minute.