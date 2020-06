The Initiative, nuove informazioni sul gioco misterioso in sviluppo

Il sito alt/char ha condiviso delle nuove informazioni sul gioco misterioso in sviluppo negli studi di The Initiative, uno dei Microsoft Game Studios da cui ci si aspettano degli annunci nell'evento di luglio dedicato ai giochi first party di Xbox Series X.

Secondo la fonte del giornalista Roberto Serrano, considerata affidabile, il gioco è un action adventure con grafica fotorealistica, ma interattiva. Mira a essere un'esperienza divertente e coinvolgente. Le animazioni saranno moltissime e dettagliate. Gli effetti visivi saranno eccellenti. Avrà delle caratteristiche online. Non ha ancora una data d'uscita. Essendo sviluppato con l'Unreal Engine 5, non aspettiamolo prima del 2021 inoltrato o addirittura del 2022.

Circa due mesi fa si era già parlato del titolo di The Initiative, che secondo alcuni potrebbe essere un nuovo Perfect Dark. Per ora non se ne sa comunque nulla di certo, quindi bisogna accontentarsi delle voci di corridoio, in attesa di qualcosa di più concreto.