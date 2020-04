The Initiative: armi e gadget nel primo gioco per Xbox Series X, si pensa al ritorno di un classico

The Initiative, il team first party di Microsoft che ha grande rilevanza negli Xbox Game Studios vista la concentrazione di talenti raccolti finora, sembra avere in cantiere un gioco contenente armi, gadget e un sistema di sorveglianza secondo un insider, cosa che fa anche pensare al ritorno di un classico.

Le voci di corridoio arrivano da Klobrille, insider molto noto nell'ambito Xbox ma le cui uscite non si sono sempre rivelate perfettamente affidabili, dunque la verosimiglianza anche di questo leak è tutta fa valutare ma partono da documenti verificabili, ovvero un profilo LinkedIn ben visibile che potrebbe effettivamente fornire informazioni realistiche sul gioco in questione, seppure molto vaghe.

Secondo quanto si apprende dal profilo LinkedIn di un Technical Designer che ha lavorato presso The Initiative nei mesi scorsi, il nuovo progetto potrebbe essere basato su Unreal Engine 4 e contenere "varie armi, gadget e un sistema di sorveglianza con telecamere".

Tutto questo fa pensare a un gioco che abbia a che fare con lo spionaggio o il combattimento tattico, sempre che ovviamente i dettagli in questione abbiano veramente a che fare con il nuovo gioco del team. Il pensiero di molti è corso subito a Perfect Dark: il gioco Rare fa infatti parte delle proprietà intellettuali in possesso di Microsoft ma al momento "dormienti", sebbene la sua presenza nelle voci di corridoio sia ricorrente.

Non resta dunque che attendere per saperne di più: proprio nelle ore scorse abbiamo saputo che maggio sarà un gran mese per Microsoft, facendo dunque pensare al prossimo arrivo di nuove informazioni su Xbox Series X e i progetti futuri, mentre The Initiative in particolare ha recentemente assunto un'animatrice ex Naughty Dog tra le tante acquisizioni importanti fatte nei mesi scorsi.

The unannounced project at The Initiative runs on Unreal Engine 4 and features "various weapons, gadgets, and a camera surveillance system".

This makes sense given most of the Xbox Game Studios work with the same engine to share tech & knowledge.https://t.co/c28gR2gP5q pic.twitter.com/34USYIGXwi