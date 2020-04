Xbox Series X, maggio sarà un gran mese per Microsoft

Stando a Tom Warren, giornalista di The Verge, uno solitamente bene informato su quanto avviene in casa Microsoft, maggio sarà un gran mese per i prodotti della casa di Redmond, tra notizie su Xbox Series X, Surface, Windows e altro ancora.

Warren: "Maggio è quasi arrivato. Notizie su Xbox, notizie su Surface, notizie su Windows e molto altro ancora. Non è un maggio normale, ma ci sono moltissime cose in ballo."

Warren ha di fatto confermato quanto emerso già da tempo, ossia che Microsoft mostrerà finalmente la line up di Xbox Series X a maggio, probabilmente in occasione di un evento digitale dedicato. Stando a quanto appreso in precedenza, gli annunci potrebbero arrivare già questa settimana, anche se per ora si tratta soltanto di voci di corridoio.

Interessante anche il riferimento a Windows, che potrebbe precludere qualche novità lato gaming. Comunque sia è presto per parlarne, ma inevitabilmente l'hype è montante.

