In occasione dell'Alien Day, Alien: Isolation su Steam non è gratis ma poco ci manca, visto che viene venduto scontato del 95%, ossia a 1,85€, contro un prezzo base di 36,99€. Se siete alla ricerca di un bel titolo a basso costo, non guardate oltre.

Alien: Isolation su Steam.

Volendo potete acquistare anche la Alien: Isolation Collection, che comprende il gioco base con tutti i DLC, per 11,49€, contro i 45,99€ del prezzo base. Anche in questo caso si tratta di un bell'affare, nonostante lo sconto sia "solo" del 75%.

Alien: Isolation Collection su Steam.

Se invece volete recuperare tutti i titoli tratti da Alien su Steam, potete farlo con il pacchetto Alien Bundle, che comprende: Alien: Isolation Collection, Aliens VS Predator Collection e Aliens Colonial Marines Collection; venduto a 19,68€ invece di 97,97€ (sconto 80%).

Alien Bundle su Steam.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Alien: Isolation:

Prova la vera paura sulla tua pelle con Alien: Isolation, un horror di sopravvivenza ambientato in un'atmosfera di pericolo e suspense. A quindici anni dagli eventi di Alien, Amanda, la figlia di Ellen Ripley, intraprende una disperata battaglia per la salvezza, in una missione in cui dovrà svelare la verità che si cela dietro la scomparsa di sua madre.

Nei panni di Amanda, esplora un mondo sempre più pericoloso e affrontane gli abitanti: un popolo tormentato e in preda al panico e un imprevedibile e spietato Alien.

Indifesa e senza un'adeguata preparazione, Amanda dovrà andare alla ricerca di risorse, trovare soluzioni improvvisate e usare l'ingegno per riuscire nella missione e, soprattutto, per sopravvivere.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che per l'Alien Day, Alien: Blackout per sistemi mobile è completamente gratuito.