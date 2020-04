Alien: Blackout gratis su iOS e Android, ecco il link per il download del gioco

Alien: Blackout è disponibile gratis per i terminali iOS e Android, ma attenzione: la promozione è valida solo per oggi, quindi non perdete tempo.

Effettuare il download di Alien: Blackout è semplice: basta cercarlo su App Store e Google Play, quindi procedere all'installazione. Oppure, se siete particolarmente pigri, utilizzare i link qui di seguito: