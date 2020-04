HP Pavilion Gaming 15 con GeForce GTX 1650, la recensione

La recensione dell' HP Pavillion Gaming 15 ci ha dato modo di passare un po' di tempo con una versione del portatile da gioco da 15,6 pollici equipaggiata con CPU Ryzen 7 3750H e GPU GeForce 1650, base partenza della lineup dei GeForce Laptop. Il risultato è un ibrido che da una parte vuole cavalcare il crescente successo dei laptop da gioco, sempre più efficienti e meno costoso, e che dall'altra non si dimentica della produttività, evidente anche in alcune scelte di design. Non mancano però, a rappresentare l'anima gaming, finiture di un verde intenso, retrolluminazione e un comparto sonoro particolare che ci mette di fronte a un dispositivo che, venduto a un prezzo tutto sommato equilibrato, è pensato per accontentare un po' tutti.

Funzionalità, estetica e comparto sonoro

Lo chassis dell'HP Pavilion Gaming 15 è tutto in plastica, ma di buona qualità e dalla resa estetica eccellente. L'unico dubbio riguarda la tendenza di coperchio e schermo a piegarsi un po' troppo, ma facendo un po' di attenzione è facile evitare inconvenienti. Spicca poi il design sobrio ed elegante, caratterizzato dall'uso di linee spezzate che sono efficaci nel minimizzare uno spessore non certo esiguo di 2,35 centimetri. Ci troviamo infatti di fronte a un classico portatile da 15,6 pollici che rientra nella media sia per le misure sia per il peso di circa 2KG, almeno per la versione da 8GB di RAM. Quella arrivata alla redazione infatti monta 16GB di memoria, ma per il resto è identica in tutto e per tutto a quella disponibile sul listino HP, venduta a circa 950 euro.

Il disco fisso è di tipo NVMe M.2 da 512GB, ormai standard in questo tipo di portatili, ma si fa notare la peculiare soundbar che attraversa l'intero chassis, subito sotto lo schermo, garantendo un comparto audio non comune nei laptop di questa fascia. Aggiunge tra l'altro qualcosa dal punto di vista estetico grazie a una superficie ondulata, composta da segmenti a nido d'ape, che sembra utile a migliorare l'efficacia dell'impianto. Sia chiaro, siamo di fronte a un dispositivo dalla potenza e dalle dimensioni limitate, ma il sistema audio firmato Bang & Olufsen restituisce un sonoro di qualità rara per un portatile e di sorprenderci con un effetto spaziale eccellente.

Superato l'impianto audio troviamo la tastiera che garantisce una buona distanza tra i tasti e non rinuncia al tastierino numerico schiacciando i tasti direzionali in uno spazio ristretto. Un compromesso minimo per un portatile pragmatico che si affida al verde sia per il logo cromato sul coperchio, per le finiture e per la retroilluminazione della tastiera, vincolata alla classica membrana dalla corsa decisamente bassa ma comunque caratterizzata da tasti solidi e precisi. Sono tra l'altro molto silenziosi e restituiscono un buon feedback tattile a testimonianza di una qualità costruttiva niente male di cui troviamo conferma nel touchpad, ampio e preciso, che ci delude solo nella mancanza di tasti dedicati, utili per giocare a strategici, avventure e manageriali anche quando non c'è spazio per il mouse.

Dove invece lo spazio per le periferiche non manca, a farsi notare è la connettività di un laptop che da questo punto di vista si difende bene. Oltre alla classica porta USB 2.0 Type-A, ancora sufficiente per parecchi dispositivi e dotata di tecnologia Sleep and Charge, ci sono sia una porta USB 3.1 Gen 1 Type C interamente dedicata al trasferimento dati, con una velocità massima di 5GB/s e la possibilità di sfruttare unità SSD esterne molto veloci, sia una porta USB 3.1 Gen 1 Type A per tutte le altre necessità. Inoltre sul lato destro troviamo un lettore di schede di memoria multiformato che si aggiunge alla classica porta LAN RJ-45, al connettore HDMI 2.0 e al jack da 3.5mm con supporto combo per cuffie e microfono. Da notare inoltre che la tecnologia wireless incluse sia il Wi-Fi 5 (2x2) sia il Bluetooth 5. Sopra alla cornice superiore, infine, spunta l'inevitabile fotocamera, una HP TrueVision HD dotata di doppio microfono, ma non di una qualità d'immagine particolarmente elevata.