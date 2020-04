PS5, il sistema di raffreddamento della console Sony compare in un render

PS5 potrebbe utilizzare un sistema di raffreddamento a sviluppo inverso, illustrato in un trademark depositato da Sony, che un artista ha riprodotto in un interessante render.

Laddove le informazioni si rivelassero corrette (il brevetto risale al 2018 ed è possibile che il progetto da allora sia stato rivisto e superato), la console andrebbe a incanalare il calore dal SoC al grosso dissipatore che si vede nella parte inferiore del sistema attraverso una serie di heatpipe.

La piastra a quel punto verrebbe raffreddata utilizzando un'ampia ventola silenziosa, probabilmente impostata di modo da estrarre il calore anziché soffiare contro il dissipatore.

Se sarà effettivamente questo il sistema di raffreddamento, bisognerà capire se Sony vuole utilizzare un approccio simile a quello di Xbox Series X, con una ventola superiore che estrae ma non sta a contatto con le piastre, oppure magari adottare una soluzione differente.

In tal caso potrebbe optare per una forma cubica, con il SoC che affaccia verso la parte frontale della console e la parte calda relegata al retro, con un'ampia griglia che consenta la fuoriuscita dell'aria.

