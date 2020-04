PS Plus, sono questi i giochi di maggio? La fonte lascia perplessi

Stando a un'immagine che sta circolando in rete in queste ore, pubblicata dall'utente di ResetEra Adookah, i giochi di maggio 2020 del PS Plus dovrebbero essere Dying Light e Dark Souls Remastered. Attenzione comunque, perché probabilmente trattasi di un falso, dato che la fonte è letteralmente "Un mio amico mi ha spedito questa immagine e non so come l'abbia ottenuta."

Va detto che è realizzata davvero bene, quindi, se di falso si trattasse, tanto di cappello per chi l'ha realizzato. Del resto non è raro che i giochi PS Plus siano svelati in anticipo rispetto alla data di annunciato. Giusto il mese scorso abbiamo scoperto che Uncharted 4 e Dirt Rally 2.0 sarebbero stati i giochi di aprile 2020 con largo anticipo rispetto all'annuncio vero e proprio. Comunque sia, nel caso i giochi di maggio 2020 fossero davvero Dying Light e Dark Souls Remastered, sarebbe un altro gran mese per gli abbonati a PlayStation Plus. Il primo è un action survival a tema zombi di cui è già da tempo in produzione il seguito, mentre il secondo è il primo capitolo di una delle saghe più importanti degli ultimi anni.

Ribadiamo: prendete il tutto con le molle perché in questo caso di sicuro non c'è davvero nulla. Come sempre aspettiamo la notizia ufficiale di Sony per scoprire quali siano i giochi effettivamente regalati.