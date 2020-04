Xbox Series X, Phil Spencer dice che la presentazione dei giochi è imminente

Xbox Series X sarà presto protagonista di una presentazione dedicata ai giochi: lo ha confermato Phil Spencer, rispondendo a un suo follower su Twitter.

"Ieri abbiamo rivisto i piani per continuare a condividere le informazioni da qui al lancio di Xbox Series X", ha scritto Spencer. "Il team sta facendo un ottimo lavoro e si sta adattando. Non sono mai stato tanto entusiasta della nostra strategia."

"Vi abbiamo ascoltato: volete trasparenza e autenticità. Contiamo di continuare su quella strada e il prossimo passo, la presentazione dei giochi, non richiederà molta attesa."

Insomma, Spencer non ha confermato ufficialmente le voci sulla possibile presentazione del 5 maggio, ma ha parlato di un'attesa relativamente breve e immaginiamo dunque che il periodo potrebbe essere quello.

A differenza di Sony, che non ha ancora rivelato il design di PS5, Microsoft può procedere con più calma, visto che il reveal della line-up di lancio è una delle poche cose che rimane da dire sulla nuova console.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games)