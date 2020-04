PS5, il design dell'ultimo concept di Snoreyn in stile Black Edition

PS5 torna a mostrarsi con un nuovo concept, caratterizzato stavolta da un design completamente in nero, variazione sul tema per l'ultima opera firmata dall'artista italiano Giuseppe "Snoreyn" Spinelli per il sito olandese Let's Go Digital.

La PlayStation 5 in Black Edition approfondisce il discorso cominciato da Spinelli con lo splendido concept bianco di qualche giorno fa, valorizzando appunto la versione all-black della console Sony.

Si tratta di un fattore di forma desktop pensato anche e soprattutto per un posizionamento in verticale e impreziosito, nella parte superiore, da una soluzione asimmetrica incorniciata dalla striscia LED blu elettrico che tanti si aspettano di trovare nel design finale di PS5.

A far compagnia alla console troviamo nel nuovo concept anche una versione nera del controller DualSense, presentato ufficialmente da Sony e per molti un chiaro indizio di come la casa giapponese cambierà combinazioni di colore per la prossima generazione.

Ecco qui di seguito le immagini di quest'ultima creazione, in attesa di capire se a maggio assisteremo alla presentazione ufficiale di PS5 e potremo dunque vedere finalmente quale sarà l'aspetto della nuova console.