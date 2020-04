Death Stranding:15 brani per i vostri viaggi tra le UCA

Come “suona” Death Stranding

Death Stranding è sicuramente un titolo abbastanza inusuale a livello di atmosfera. Da tinte orrorifiche si passa velocemente a un non troppo velato tono ironico, per poi arrivare a una quiete e una delicatezza quasi innaturale. Il tutto ai limiti tra l'innovazione tecnologica più avanzata e il ritorno primordiale a una naturale unione con la Terra.

A scandire questo vorticoso intreccio troviamo un commento musicale diviso a metà. Un lato della medaglia è riservato alla "playlist", composta da brani di band e cantanti più o meno affermati, con grande spazio riservato ai talentuosi Low Roar. L'altro lato, invece, è occupato dalle sonorità molto marcate di Ludvig Forssell, già autore di un'altra colonna sonora per Kojima, quella di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain.



Queste due modalità sonore con le quali accompagnare Sam attraverso l'America sono senz'altro le privilegiate, quelle che bisogna per forza provare prima di passare alla creazione della "propria soundtrack".

Per far capire quanto sia importante la componente sonora all'interno di questo titolo, Kojima e il suo team hanno reso impossibile accedere a Spotify (da console) mentre il gioco è in esecuzione.

Ovviamente ci sono altri modi per "coprire" il sonoro del gioco (prendete una cassa Bluetooth o, più semplicemente, lo smartphone e il gioco è fatto), ma sarà difficile trovare il corretto bilanciamento tra l'audio proveniente dal gioco e la musica in riproduzione su un altro dispositivo.

Ciò sottolinea l'importanza di giocare non solo questo, ma qualsiasi videogioco con il comparto sonoro originale, ovvero nella maniera con la quale gli autori hanno voluto presentare al pubblico la loro opera. Perché qualcuno ha riversato il proprio tempo e la propria passione per portare alla creazione di quest'ultima, manifestando così un desiderio magari non di apprezzamento, ma anche solo di riconoscimento del suo lavoro al pari di quello dei suoi colleghi. Poi può piacere o non piacere, ma, per comprendere appieno qualsiasi cosa, bisogna prima esperirla nella sua interezza.

Detto ciò, ovviamente, questo medium permette di cambiare l'esperienza di gioco in base alle nostre necessità. Quindi, una volta completato un titolo, dopo averlo vissuto nel modo in cui era stato pensato, nulla vieta di andare a modificare, a rivedere, a mutare tale esperienza in qualcosa che ci possa consentire di rimanere ancorati a quel determinato videogioco.

Un modo è, sicuramente, l'aggiunta dei propri gusti musicali al miscuglio videoludico. Esplorare nuovamente una mappa di gioco accompagnati dalle proprie sonorità, dai propri brani, è sicuramente un valore aggiunto che può portare a riscoprire tale mondo o anche solo a rilassarsi all'interno di esso, vagando liberamente con la propria colonna sonora sullo sfondo.

Ma, tornando alla domanda principale del paragrafo, quali sono le sonorità che caratterizzano questo Death Stranding?

Come già accennato, la strana atmosfera di gioco permette di variare ampiamente tra le scelte musicali che possono sposarsi bene con il titolo. Suoni rilassanti e fluidi sono sicuramente quelli che possono prevalere, dato che la maggior parte del tempo la si passa a viaggiare da un punto a un altro, zaino in spalla, attraverso suggestivi paesaggi desolati. Poi ci sono ovviamente gli "ostacoli" che intralciano il nostro cammino, ma sono veramente in minor misura rispetto al senso di solitudine che pervade l'intero titolo.

I viaggi possono essere così surreali da diventare quasi ipnotici. Di conseguenza, sonorità che portino a tale stato fisico e mentale sono sicuramente le più indicate per un gioco come Death Stranding. Se ci si lascia trasportare dalla suggestione visiva e sonora, i viaggi tenderanno a durare molto meno e ad avere una valenza maggiore nella nostra personale esperienza videoludica.