Death Stranding: un viaggio per immagini

Dopo quasi cinque mesi dall'uscita della sua ultima fatica, Hideo Kojima sembra aver capito che il suo Death Stranding è un videogioco estremamente "fotogenico". Non eravamo sicuramente gli unici ad attendere con trepidazione l'arrivo di una modalità fotografica concreta, che permettesse di immortalare nei modi più impensabili e peculiari questo titolo che ha diviso il mondo videoludico. Lungi dal voler gettare nuovo carburante sui discorsi frivoli, poco rilevanti e abbastanza tossici che oggigiorno accompagnano spesso questo ma anche altri titoli, ci limitiamo a tornare sul gioco per due principali motivi: giocare (che ci sembra quello più rilevante) e raccontare la nostra solita avventura di un'ora di gioco attraverso parole e, soprattutto, immagini. In occasione del lancio della modalità fotografica, quindi, ci siamo lasciati trasportare dai suggestivi paesaggi di Death Stranding per completare una consegna. In modo da alzare un po' il livello di sfida, abbiamo disabilitato completamente l'interfaccia di gioco, così da poter contare solo sulla nostra memoria e sul nostro senso dell'orientamento. Quindi, dopo aver esplorato i mondi di Days Gone e Shadow of the Colossus , in questo viaggio per immagini ci addentreremo nell' America di Death Stranding.

Delle luci a led lacerano l'oscurità con costante frequenza. L'ascensore, che sembra salire dalle più remote profondità della terra, arriva finalmente al capolinea. Sam si sistema la tuta e controlla se il BB sta bene. Un ologramma sembra attirare la sua attenzione. Ci spostiamo verso un terminale. Qui gli incarichi da portare a termine sembrano infiniti. Scegliamo una consegna non troppo lontana, ma che prevederà comunque una buona dose di agilità e, come sempre, fortuna. Memorizziamo la direzione verso la quale ci dobbiamo incamminare e ci apprestiamo a preparare tutto il necessario per il nostro viaggio. Costruiamo diverse scale e corde d'arrampicata, che posizioniamo un può ovunque sul nostro corpo e sulla nostra schiena, quattro sacche di sangue, da mettere nell'apposita borsa, due unità termiche, che posizioniamo negli slot delle braccia. Dovrebbe essere abbastanza facile capire dove stiamo per avventurarci. Le sei casse da trasportare le posizioniamo su un hovercarro.

Una parete rocciosa che sembra non avere fine si erge dinanzi ai nostri occhi. Un'enorme cascata ha scavato a fondo nella pietra, creando così un dedalo roccioso. Nel canyon, l'acqua cade pesante, diventando un torrente. La nebbia lo cela. La preoccupazione inizia ad assillarci (e non solo perché abbiamo con noi un hovercarro con sopra tutto il carico da consegnare). Il nostro cervello si mette in moto, alla ricerca di una soluzione poco pericolosa a questo problema estremamente spinoso. Iniziamo a muovere il povero Sam avanti e indietro. Guardiamo ovunque. Ma non in basso. Quando il nostro sguardo casualmente si sporge oltre il piccolo dirupo, troviamo la soluzione che cercavamo: c'è il sentiero .

La fresca aria montana carezza il volto di Sam. Il BB è felice e volteggia nella sua capsula. Tutt'intorno, picchi nevosi e affilati come lame tagliano le gelide correnti che vi si infrangono contro con quella forza che solo la natura può possedere. Un passo alla volta, ci incamminiamo verso un pendio leggermente scosceso, ma comunque percorribile. Sam è visibilmente affaticato, ma non cede. Stringiamo le mani attorno agli spallacci e continuiamo imperterriti nella nostra scalata. Arrivati in cima a questa piccola collinetta, guardiamo avanti a noi. La valle si estende a perdita d'occhio, avvolta dalla nebbia. Verrebbe da tirare un sospiro di sollievo, ma non è quella la direzione da seguire. La meta è alle nostre spalle.

Il ponte

Raggiunta la stretta via creata dal passaggio di altri nostri colleghi, ci dirigiamo nella direzione dell'imponente cascata.

Con fatica, arriviamo in uno spiazzo pianeggiante. Ci riposiamo qualche secondo, ci avviciniamo alla cascata per ammirare l'imponente spettacolo naturale, ci sporgiamo leggermente per vedere dove si va a infrangere. La nebbia non permette di scrutare chiaramente la fine di quel liquido viaggio verso il vuoto, anche se il suono intima un brusco schianto contro rocce aguzze. Dopo questa pausa rinvigorente, decidiamo di metterci nuovamente in cammino.



Il canyon è già stato attraversato da qualcuno in passato, in quanto è presente una scala. È evidente che quella persona, però, abbia percorso questa via diverso tempo fa, dato che la struttura è diventata praticamente un ammasso di ferraglia arrugginito.

Con l'hovercarro che ci precede, mettiamo delicatamente i piedi sul fatiscente ponte improvvisato. Un passo alla volta, avanziamo. Il ferro scricchiola, come se dovesse andare in frantumi da un momento all'altro. Sotto di noi, il vuoto. La nebbia è ancora lì, illusione di una soffice caduta. La struttura cigola in modo sempre più forte. Manca poco.

Gli schizzi d'acqua della cascata sono ormai diventati come una pioggia. Solcano il volto di Sam, visibilmente teso. Sotto di lui, finalmente il terreno.

Siamo dall'altra parte e quello stretto, fatiscente ponte arrugginito è ancora in piedi. Gli lasciamo un like e ci rimettiamo in cammino.