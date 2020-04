Il Cortocircuito: PS5 in difficoltà? Sony ha rotto con Kojima? Questi gli argomenti di oggi!

Torna Il Cortocircuito! E questa già di per sé non è una buona notizia. Comunque sia, se dalle 15:00 alle 16:30 non avete niente da fare, sintonizzatevi sul canale Twitch di Multiplayer.it, dove Pierpaolo, Alessio e Francesco parleranno degli argomenti caldi del giorno.

Caldi per modo di dire, visto che si parla dei presunti problemi produttivi di PS5, che potrebbero comportare una carenza iniziare di scorte della console, con un prezzo maggiorato, e della presunta maretta tra Sony e Hideo Kojima per il presunto insuccesso di Death Stranding. Insomma, in questa puntata è tutto talmente presunto che quasi vi conviene seguire un corso di cucina per cani o un festival di speedrunning di uncinetto, invece di perdere tempo con noi. Oh, se poi volete proprio stare in nostra compagnia perché siete ipnotizzati dai riflessi di luce del cranio lucido di Pier, liberissimi di farlo.

Anche oggi, a causa del lockdown, i nostri tre opinionisti saranno collegati da uno studio virtuale (casa loro) per parlare con la solita competenza (niente battute) degli argomenti sopra illustrati e non solo. Come sempre, infatti, sarà dato tanto spazio alle vostre domande che potete cominciare a scrivere nei commenti, e ai messaggi, che potrete inviare attraverso Telegram.

Sì, siamo anche su Telegram, dove abbiamo fondato il canale ufficiale del Cortocircuito, che potete trovare a questo indirizzo: t.me/Il_Cortocircuito. Qui potrete dialogare direttamente con Pierpaolo e gli altri amici della community, scambiarvi foto porno (o no?) ma soprattutto mandare dei messaggi vocali, di non più di venti secondi, che saranno trasmessi in diretta, sempre nel caso in cui non bestemmiate.