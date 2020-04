Death Stranding: a causa dell'insuccesso, Sony non finanzierà il nuovo gioco di Kojima, stando a un rumor

A quanto pare Sony potrebbe non finanziare il nuovo progetto maggiore di Kojima Productions a causa dell'insuccesso di Death Stranding, almeno questo è ciò che vuole un'indiscrezione proveniente dagli insider Dusk Golem e KatharsisT.

Stando a KatharsisT, Kojima attualmente avrebbe sul piatto una grossa offerta di finanziamento per il suo prossimo gioco, non ancora rivelato, che sarebbe "impossibile da rifiutare". Purtroppo non è chiaro da chi siano arrivati i soldi.

Il nostro vorrebbe inoltre creare un gioco horror in realtà virtuale, ma Sony si sarebbe rifiutata di finanziarne lo sviluppo dopo i risultati di Death Stranding, che stando a Gamestat ha fatto meno di tre milioni di giocatori su PS4 (da specificare che il dato non equivale alle copie vendute). Kojima di suo si sarebbe rifiutato di lavorare al nuovo Silent Hill, probabilmente per via dell'offerta di cui sopra. Un gioco VR per Sony sarebbe comunque ancora in lavorazione.

Come sempre in questi casi vi invitiamo a prendere le informazioni riportate con le dovute cautele, perché non c'è niente di confermato o ufficiale. Del resto se un rumor proveniente da un singolo insider può lasciare dubbi, lo stesso proveniente da due fonti si fa decisamente interessante.