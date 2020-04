The Witcher 3 ancora più bello con l'opzione grafica Extreme aggiunta con la mod Enhanced

The Witcher 3 è uscito ormai da cinque anni ma continua ad evolversi grazie al supporto dei modder, che ne stanno migliorando l'aspetto con varie implementazioni alla grafica tra le quali è emersa in particolare modo la mod per gli Enhanced Graphics Setting, che introduce anche l'opzione grafica Extreme.

Le normali opzioni grafiche di The Witcher 3 arrivano infatti fino al preset Ultra, che racchiude il set di opzioni in grado di spingere al massimo la qualità dei vari aspetti della grafica, ma il preset Extreme contenuto nella mod Enhanced Graphics Setting porta il livello ancora più in alto.

Con la nuova opzione è possibile migliorare sensibilmente la qualità di ombre, vegetazione, texture e campo visivo, rendendo tutto ancora più bello, dal punto di vista della grafica. L'applicazione di questa opzione ha dei riflessi nelle performance del gioco, che calano necessariamente per poter supportare l'incremento di elementi grafici da gestire.

Tuttavia, i modder hanno cercato di trovare una via di mezzo in grado di garantire comunque un buon livello di giocabilità anche con l'applicazione delle evoluzioni grafiche oltre il livello prestabilito da CD Projekt RED. Il calo di performance registrato in media dai modder si aggira nel range 5-15 frame al secondo in base alle diverse situazioni di gioco.

Altro elemento interessante è che gli Enhanced Graphics Settings possono essere applicati anche in congiunzione con la mod HD Reworked Project di The Witcher 3, applicando il preset Extreme anche alle texture in 4K.

La scena mod è particolarmente attiva su The Witcher 3 grazie anche al supporto dimostrato dagli stessi CD Projekt RED. Tra le mod più recenti di cui abbiamo parlato c'è quella che migliora i movimenti di Geralt su PC, quella per Oculus, HTC e WMR che porta il gioco in realtà virtuale e UE4 e anche varie mod ispirate alla serie Netflix.