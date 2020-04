PlayStation Now, aprile 2020

L'aggiornamento di aprile 2020 porta nel catalogo di PlayStation Now tre nuovi giochi PS4: Marvel's Spider-Man, Just Cause 4 e The Golf Club 2019.

PlayStation Now è protagonista di un aggiornamento ad aprile 2020 che porta sulla piattaforma streaming Sony tre nuovi titoli davvero interessanti; a cominciare naturalmente da Marvel's Spider-Man, lo straordinario action game sviluppato da Insomniac Games che segna un sostanziale passo in avanti nell'ambito dei tie-in dedicati al celebre personaggio dei fumetti. Certo, anche Just Cause 4 è un prodotto dalle indubbie qualità: la divertente formula sandbox messa a punto da Avalanche Studios trova in questo quarto capitolo la sua migliore concretizzazione, aggiungendo al mix di scenari, armi e veicoli anche un meteo a dir poco imprevedibile. Interessante infine The Golf Club 2019, che fornisce agli appassionati di questo sport una simulazione solida e convincente. Quale fra questi giochi ha entusiasmato di più i lettori di Multiplayer.it? Stando al nostro tradizionale sondaggio, è stata naturalmente quella di Marvel's Spider-Man la scelta migliore per l'aggiornamento di PS Now.

Marvel's Spider-Man Disponibile su PlayStation Now fino al 7 luglio, sia in streaming che in versione scaricabile per i possessori di PS4, Marvel's Spider-Man si pone senza dubbio come una delle migliori esclusive disponibili per la console Sony. Un progetto che fin dall'annuncio ha destato grandissimo interesse, provando finalmente a mettere una licenza di questo calibro nelle mani di un team di sviluppo dalle comprovate capacità, Insomniac Games. La storia del gioco ruota attorno a uno Spider-Man maturo, che combatte il crimine già da alcuni anni e ne conosce dunque i più pericolosi rappresentanti, fra cui alcuni super villain che ha contribuito a far rinchiudere nel Rift. Proprio questi personaggi compongono il roster dei nemici da combattere: da Mister Negativo a Kingpin, da Electro all'Avvoltoio, passando per Shocker e Rhino. Il tutto nell'ambito di una campagna ricca e corposa, che parte da una spettacolare mappa open world che riproduce Manhattan e ci fornisce strumenti inediti e spettacolari per esplorarla. Il risultato finale è un'esperienza di grande impatto visivo, particolarmente curata in ogni aspetto, con un ottimo sistema di combattimento in stile freeflow e una struttura sfaccettata, che alle missioni principali affianca numerosi incarichi secondari che mantengono alta la varietà del gameplay.

Just Cause 4 Approdato su PS Now con una scadenza più lunga, fino al 6 ottobre, Just Cause 4 segna il ritorno di Rico Rodriguez con una nuova, pericolosa missione: addentrarsi nell'arcipelago di Solis e scoprire la verità sul passato di suo padre, cercando nel frattempo di organizzare un gruppo di resistenza che possa aiutarlo a liberare il paese dal suo dittatore, Oscar Espinosa. Un incarico tutt'altro che facile, visto che il presidente si avvale del supporto della Mano Nera, un potente esercito di mercenari che ci darà un bel po' di filo da torcere nel corso della campagna. Bisogna inoltre considerare che le isole di Solis hanno una particolare caratteristica: in qualsiasi momento può scoppiare un forte temporale o un devastante uragano, condizioni che spostano in maniera importante gli equilibri di uno scontro. Chi controlla il clima controlla l'arcipelago, e così Rico scopre che Espinosa sta lavorando a un progetto pensato appunto per la gestione delle tempeste. Per fermarlo dovremo ricorrere a vecchi e nuovi gadget, come il paracadute, la tuta alare e l'immancabile rampino, potenziato grazie all'introduzione di moduli che gli consentono di collegare oggetti o veicoli, magnetizzarli o sollevarli in aria.