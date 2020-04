PS5, il design: l'ultimo concept mette un'armatura alla console Sony

Quale sarà il design di PS5? In attesa del reveal ufficiale, che avverrà nei "prossimi mesi" stando alle parole di Jim Ryan, ecco l'ennesimo concept per la nuova console Sony, che la immagina praticamente rivestita da un'armatura.

Realizzato da tale robo3687, quest'ultimo mockup di PlayStation 5 consiste in un fattore di forma fondamentalmente desktop, molto compatto e sottile se consideriamo le dimensioni del controller DualSense.

A catturare l'attenzione sono tuttavia gli inserti bianchi esterni, che sembrano avvolgere PS5 come una sorta di esoscheletro, ingarbugliandone però l'estetica e risultando poco plausibili per via del fatto che non aggiungerebbero nulla al design se non dei dettagli visivi.

Il concept inoltre non include particolari soluzioni per quanto concerne il sistema di raffreddamento, un elemento centrale considerata la componentistica avanzata delle piattaforme next-gen.

Vi piacerebbe questo tipo di design per PlayStation 5? Qual è il concept che finora vi sembra più plausibile e gradevole per la nuova console Sony?