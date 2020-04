GameStop vorrebbe riaprire dopo Pasqua, ma i dipendenti hanno paura del coronavirus

GameStop vorrebbe riaprire dopo Pasqua approfittando della maggiore libertà concessa dal Governo Conte, ma i dipendenti della catena hanno paura di essere esposti maggiormente al rischio di contrarre il coronavirus.

Delle fonti interne ci hanno confermato che GameStop avrebbe intenzione di riaprire alcuni suoi punti vendita a partire dalla settimana dopo Pasqua. Il Governo Conte, infatti, ha ampliato il numero di attività lavorative che potrebbero riaprire nei prossimi giorni e GameStop starebbe vagliando se c'è la possibilità di rientrare all'interno della categoria "Vendita giocattoli per bambini".

Un escamotage che consentirebbe a molti punti vendita di riaprire, salvando molti posti di lavoro da una parte e consentendo a tutti coloro che hanno le loro prenotazioni "bloccate in negozio" (nonostante le possibilità di conversione messe a punto dalla catena) di poter recuperare la propria merce.

Nella giornata di domani i punti vendita selezionati saranno sanificati in vista della riapertura che dovrebbe avvenire mercoledì 15 aprile 2020.

L'altra faccia della medaglia è che i dipendenti da noi contattati sarebbero tutti contrari alla riapertura e indignati di aver ricevuto questa proposta. La paura di contrarre il virus è ancora alta e non vorrebbero rischiare per un bene non ritenuto di prima necessità. Per questo motivo si starebbero battendo per tenere ancora chiusi i negozi.

La questione è dunque molto spinosa e nelle prossime ore vedremo come evolverà. Nel frattempo abbiamo contattato GameStop Italia per avere delle conferme o delle smentite. Vi terremo aggiornati.