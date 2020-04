PS5, Variable Rate Shading e RDNA 2 confermati da uno sviluppatore Activision?

PS5 supporta la tecnologia Variable Rate Shading e possiede dunque un'architettura effettivamente RDNA 2? Una possibile conferma arriva dal post pubblicato sul forum NeoGAF da uno sviluppatore Activision.

Nel suo intervento, il lead artist in questione spiega come il Variable Rate Shading, già confermato su Xbox Series X, aiuterà gli sviluppatori a creare ambienti in grado di generare proceduralmente asset di qualità più alta su PlayStation 5.

C'è di più: stando alle parole di questo sviluppatore, il Geometry Engine che caratterizza l'architettura RDNA 2 richiede per forza di cose l'impiego del Variable Rate Shading, dunque tutti questi elementi fanno parte dello stesso blocco.

Si tratta di una conferma, sebbene ancora non esplicita e ufficiale, che potrebbe dissipare i dubbi sulla mancanza di alcune feature su PS5, o quantomeno sul fatto che tali funzionalità non siano state dichiarate nelle recenti presentazioni effettuate da Mark Cerny.

Dopo l'annuncio del controller DualSense, la speranza è che Sony non ci faccia attendere troppo per il vero e proprio reveal di PlayStation 5, accompagnato magari da una conferma definitiva delle sue caratteristiche tecniche.