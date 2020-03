PS5 Vs Xbox Series X: scheda tecnica a confronto

Ci siamo. All'inizio di questa settimana, Microsoft ha rivelato nuovi, corposi dettagli su Xbox Series X . Dopo un lungo silenzio, Sony ha fatto lo stesso per PlayStation 5 : una conferenza chiaramente pensata in un'ottica GDC, o comunque per una platea più "tecnica", il cui format è rimasto invariato e ci ha messo di fronte a una serie di precisazioni molto mirate. Al di là di cosa si possa pensare in merito alla strategia comunicativa utilizzata, ciò significa in particolare che possiamo finalmente mettere a confronto le specifiche si questi due titani. Pur mancando ancora diverse informazioni da ambedue le parti, si tratta di un primo importante passo in avanti per avere un'idea migliore su quale faccia meglio per voi. Riassumendo rapidamente si può dire che in termini di potenza grafica grezza , Xbox Series X ha un vantaggio rispetto alla PS5: se vi interessa solo il numero TeraFLOPS, allora Microsoft è in testa perché Xbox Series X presenta 12 TFLOP mentre PS5 si affida a 10.28 TFLOP. Questo però non significa che Microsoft superi Sony su tutta la linea. Prima di entrare nel merito delle opinioni, ecco una tabella di confronto.

Sulla carta, sembra che Xbox Series X sia la console di nuova generazione più impressionante. Tuttavia, osservando meglio la tabella, balza all'occhio quanta somiglianza ci sia a livello tecnico con PS5. Utilizzano componenti simili per CPU e GPU, hanno la stessa quantità di memoria ed entrambe sfruttano lo storage NVME SSD. Andando più nel dettaglio riguardo alla GPU, in parole povere Xbox Series X dovrebbe eseguire giochi con una risoluzione e un framerate più elevati. Ciò non significa che la PS5 sia un sistema debole. Nonostante la sua GPU abbia meno unità di calcolo rispetto alla rivale, funziona con una frequenza significativamente più alta di 2,23 GHz. Una cifra non indifferente per una GPU: meno CU, quindi, ma ognuna spingerà molto più sull'elaborazione rispetto alle unità di calcolo di Xbox. Al contrario, la CPU di PS5 è leggermente più lenta e tuttavia non è questo l'importante, bensì il fatto che le CPU Zen 2 rappresentano entrambe enormi passi avanti rispetto all'ultima generazione. Per quanto riguarda invece la velocità di trasmissione dati, PS5 ha un grande vantaggio rispetto a Xbox Series X quando si tratta di I/O perché utilizza l'interfaccia dati PCI Express 4.0 di nuova generazione per inviare 5,5 GB di informazioni al secondo. Xbox arriva a 2,4 GB al secondo.



Al di là di qualche scatto in avanti l'una rispetto all'altra, nel complesso quello fra Xbox Series X e PS5 è per ora un testa a testa dove la prima ha dato maggiore rilevanza alla potenza della GPU mentre la seconda si è affidata alla velocità dell'SSD. Come potete vedere dalla tabella, mancano ancora diverse informazioni per poter effettuare un confronto completo e soprattutto non c'è una componente ugualmente fondamentale quanto quella tecnica: i giochi. Di Xbox Series X sappiamo qualcosa, Sony invece non ha confermato ancora nulla ufficialmente. Soprattutto, sarà importante la risposta degli sviluppatori a questo sfoggio di potenza: a prescindere da quali saranno, i giochi devono sfruttarla al massimo concentrandosi in particolare su tempi di caricamento, frame rate e ray tracing in tempo reale.