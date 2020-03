PS5 vs Xbox Series X: Sony e Microsoft stanno cercando un approccio diverso al mercato

Con PS5 e Xbox Series X Sony e Microsoft stanno cercando un approccio molto diverso al mercato. Una situazione che potrebbe portare ad esiti molto interessanti che potremo vedere tra un anno.



Lo ha affermato il nostro Pierpaolo Greco durante la diretta di commento alla presentazione hardware di PlayStation 5. "Secondo me è estremamente interessante che le due console abbiano chiaramente 2 linee di pensiero molto differenti: Microsoft vuole puntare nuovamente alla massima potenza, alla forza bruta e al primato tecnologico. Vuole cercare di ripetere quanto fatto con Xbox One X."



"Sony, invece, vuole puntare al mercato di massa proponendo un compromesso ideale sulla base di quello che chiedono gli sviluppatori e quello che vogliono (e sono disposti a pagare) i consumatori," ha detto Greco.



"Secondo me è molto chiaro che Sony stia perseguendo una politica di attenzione al costo molto marcata e questa è una sorta di conferma implicita che Xbox Series X costerà davvero di più al lancio. Lo dimostrerebbero alcune scelte hardware come la questione della GDDR6 con il bus a 256bit e con molta meno banda passante, il non tera dell'SSD che tra l'altro può essere espanso con qualsiasi altro SSD compatibile sul mercato, la questione delle frequenze variabili che comporta una riduzione consistente dei consumi e quindi del calore e quindi della necessità di avere un sistema di raffreddamento iper tecnologico."



"Tutti questi elementi dovrebbero portare ad una riduzione di costo notevole che mette in luce due idee diverse di realizzazione e volontà di approcciarsi al mercato." Un approccio al mercato che potrà essere valutato solo dopo un anno dall'uscita e che potrebbe essere una chiave per leggere la prossima generazione di console.



Cosa ne pensate? Siete d'accordo col nostro responsabile editoriale?



Intanto vi proponiamo una tabella comparativa per confrontare le due console.