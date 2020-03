Final Fantasy 7 Remake, lancio confermato nonostante il coronavirus, ma qualcuno potrebbe riceverlo in ritardo

Square Enix ha pubblicato un importante aggiornamento riguardante il lancio di Final Fantasy 7 Remake, informando che nonostante il diffondersi della pandemia di coronavirus, la data d'uscita rimane fissata al 10 aprile 2020. Nonostante ciò alcuni di quelli che hanno prenotato il gioco o che acquisteranno la loro copia potrebbero riceverla con un certo ritardo, quindi non nel giorno di lancio, a causa delle difficili condizioni create dall'allarme sanitario attuale.



Square Enix continuerà a monitorare la situazione giornalmente e farà di tutto per fare in modo che i giocatori possano giocare a Final Fantasy 7 Remake dal giorno di lancio. Il prossimo aggiornamento in merito alla questione sarà dato venerdì 20 marzo sui canali ufficiali del publisher.



Ovviamente il rischio di ritardo non riguarda le copie digitali di Final Fantasy 7 Remake, che saranno puntuali. Per qualsiasi questione, siete invitati a contattare il servizio clienti di Square Enix.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Final Fantasy 7 Remake è un'esclusiva temporale per PS4. Se volete provarlo è disponibile una demo sul PlayStation Store.