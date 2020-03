Final Fantasy 7 Remake: demo disponibile sul PlayStation Store, come scaricarla

Square Enix ha pubblicato l'attesissima demo di Final Fantasy 7 Remake per PS4 sul PlayStation Store, insieme a un nuovo trailer che mostra il gioco in azione e illustra i contenuti della versione dimostrativa. Trovate quest'ultimo in testa alla notizia.



Stando alla descrizione ufficiale, la demo di Final Fantasy 7 Remake include il primo capitolo, ossia l'attentato al reattore 1. Viene anche specificato che i salvataggi della demo non saranno trasportabili nella versione finale del gioco.



Per chi scarica la demo entro il giorno 11/05/2020 c'è anche un'altra sorpresa: un tema dinamico esclusivo che sarà lanciato il 10/04/2020.



FINAL FANTASY VII REMAKE è la rivisitazione di FINAL FANTASY VII, gioco uscito per PlayStation nel 1997 e che rinasce grazie allo stesso team creativo di allora.



Con una grafica all'avanguardia e un mix di strategia e azione, FINAL FANTASY VII REMAKE reinventa realisticamente l'avventura classica che ha entusiasmato intere generazioni grazie a una storia indimenticabile.



Final Fantasy VII Remake, scaricare la demo dal PlayStation Store



Final Fantasy 7 Remake è un'esclusiva temporale di un anno per PS4. Il gioco uscirà il 10 aprile 2020. L'anno successivo dovrebbero arrivare anche altre versioni, non ancora annunciate.