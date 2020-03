Fortnite: Cavaliere Rosso e Milite Giocattolo nel negozio del 2 marzo 2020

Il negozio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2 di oggi, lunedì 2 marzo 2020, è finalmente disponibile. Arriva dunque il momento di dare un'occhiata a tutti i contenuti, ai dettagli e ai prezzi proposti direttamente dagli sviluppatori di Epic Games.

Quello di oggi è un negozio di Fortnite con alcuni graditi ritorni, e poche novità: queste ultime consistono fondamentalmente nella copertura Ghiaccio Frantumato, dal prezzo fissato a 1500 V-buck, circa 5 euro al cambio. Tra i ritorni più importanti annotiamo invece il Cavaliere Rosso (skin leggendaria da 2000 V-buck, ben 20 euro al cambio) e Milite Giocattolo (800 V-buck, circa 8 euro al cambio, il prezzo più basso di sempre di una skin). I balletti in evidenza sono infine Turbine di fuoco, A molla e Sparring con l'ombra.

Ecco qui di seguito tutti i contenuti del negozio di Fortnite di oggi 2 marzo 2020, con rispettivi prezzi. Le sfide briefing di Brutus, intanto, sono già disponibili per il completamento: le nuove missioni arriveranno questo giovedì.

Break the ice 🧊



Grab the new Shattered Ice Wrap in the Item Shop now! pic.twitter.com/RLHKoWGOx6