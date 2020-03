Fortnite, lo streamer Dubs è stato sospeso dal FaZe Clan per razzismo

Il FaZe Clan ha annunciato di aver sospeso lo streamer di Fortnite Daniel "Dubs" Walsh a tempo indefinito. Il giovane ha utilizzato epiteti razzisti contro uno dei suoi avversari durante una delle ultime dirette.



Un atteggiamento intollerabile per l'organizzazione che ha preso immediatamente drastici provvedimenti "FaZe Clann non tollera nessuna forma di odio," si legge nel comunicato. "È per noi imperativo alimentare un ambiente inclusivo nella nostra comunità. Per colpa delle sue azioni, sospendiamo Dubs in maniera indefinita. Non potrà rappresentare il FaZe Clan mentre è in competizioni professionale, streaming o post sui suoi account social."



"Vogliamo che Dubs passi attraverso percorsi di allenamento alla sensibilizzazione e spingeremo affinché ogni membro dei FaZe Clan faccia gli stessi passi," ha detto il team, nella speranza che tali problemi non si ripresentino più al'interno dei membri del FaZe Clan.



Non sono i primi problemi che FaZe Clan ha con i suoi membri. Da mesi, infatti, il team è in causa col celebre Tfue per problemi legati allo sfruttamento dei diritti di immagine, mentre Jarvis "Jarvis" Kaye è stato sospeso a vita per aver utilizzato aimbot.



Dubs fa parte dell'organizzazione esport del Clan dallo scorso anno quando si è qualificato per la Fortnite World Cup sia in singolo che in duo.



"Non posso descrivere quando io sia dispiaciuto," ha scritto Dubs su Twitter. "Non volevo ferire nessuno in nessun modo, ma quello che ho detto era sbagliato. Queste parole non dovrebbero essere nel mio vocabolario e mi scuso dal profondo del mio cuore con chiunque si sia sentito offeso. Vi meritate di meglio.