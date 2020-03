Kolink Nimbus, la recensione

La recensione del Kolink Nimbus risponde a un'esigenza piuttosto frequente fra gli utenti PC : trovare un case che possa combinare estetica, compattezza, qualità costruttiva e, cosa non meno importante, un prezzo accessibile. Disponibile per 49,99 euro, il cabinet prodotto dall'azienda ungherese deve affrontare un'affollata e feroce concorrenza in questa fascia, fatta anche di marche molto blasonate, è vero. Tuttavia le specifiche del prodotto e le soluzioni estetiche adottate per l'occasione spingono senz'altro a considerarne seriamente l'acquisto.

Design e specifiche tecniche

Il Kolink Nimbus è un cabinet midtower compatto, con misure pari a 21 x 37 x 44 centimetri, un peso ridotto (poco più di 5 Kg) e un'estetica accattivante, che si concretizza in particolare nella colorazione nera e nell'apertura frontale: un ampio foro rettangolare con i bordi arrotondati che si sviluppa in verticale, per tutta l'altezza del case, delimitato da una striscia LED RGB.Parliamo insomma di un'ottima combinazione fra le esigenze di aerazione, molto personalizzabili come vedremo fra poco, e l'illuminazione che tanti utenti ritengono fondamentale per caratterizzare il proprio PC.



A tal proposito, il pannello laterale destro è in vetro temperato e consente dunque di adornare ulteriormente la configurazione con ventole LED, sincronizzando il tutto in presenza di una componentistica che supporti tali funzioni. Nella parte frontale, in alto, troviamo il pulsante di accensione, un piccolo interruttore per il reset, un tasto per pilotare i LED, una porta USB 3.0, due porte USB 2.0, l'entrata per il microfono e l'uscita cuffie, entrambe standard da 3,5 millimetri.

L'accesso all'interno del case è davvero semplice, e grazie alle viti screwless non serve utilizzare alcuno strumento se non le dita. I pannelli laterali vanno tolti entrambi, così come è possibile sganciare il pannello frontale tramite un meccanismo a scatto per rivelare l'ampia griglia antipolvere magnetica e gli eventuali alloggiamenti per ventole aggiuntive. Altre due griglie simili si trovano nella parte superiore del cabinet e in quella inferiore, in corrispondenza dello sfogo per l'alimentatore.



Come ormai da tradizione, quest'ultimo può essere collocato in basso, all'interno di un ampio box dedicato e diviso dal resto della struttura. Sempre nello scompartimento inferiore si trova uno spazio dove sistemare un massimo di due dischi da 3,5 pollici, mentre tre eventuali SSD da 2,5 pollici possono essere montati in verticale, di fianco alla scheda madre (micro-ATX, mini-ATX o ATX).

Tornando alle ventole, la dotazione di default ne include una da 120 millimetri montata in alto sul retro, che ha la funzione di estrarre l'aria calda e al funzionamento si conferma efficace e silenziosa.



Viene da sé che le soluzioni per la dissipazione di calore sono molteplici: si possono montare due ventole frontali per sfruttare questo passaggio orizzontale e tirare fuori il calore dal retro, ma anche utilizzare un totale di quattro ventole interne che facilitino la circolazione dell'aria calda verso l'alto, contribuendo in questo modo anche a rinfrescare l'eventuale scheda video, che può essere lunga fino a 32,5 centimetri. Naturalmente c'è spazio anche per il radiatore di un impianto di raffreddamento a liquido.