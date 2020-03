One Piece, capitolo 973 del manga: ecco perché è stato rimandato

Negli ultimi giorni, come prontamente riportato, il capitolo 973 del manga di One Piece è stato rimandato: l'appuntamento settimanale con il nuovo capitolo dell'opera di Eiichiro Oda, previsto per questo fine settimana, è dunque saltato. Ma per quale motivo? Weekly Shonen Jump ha finalmente fornito una risposta.

Weekly Shonen Jump ha spiegato perché è stato rimandato il nuovo capitolo 973 del manga di One Piece, così atteso dei fan. Il mangaka Eiichiro Oda si è ammalato, e questo ha interrotto i lavori del nuovo numero, che dunque arriverà solo nel fine settimana del 7-8 marzo 2020, sia in formato cartaceo in Giappone che digitale online (gratuitamente e legalmente) sul sito web di Manga Plus.

Un Eiichiro Oda malato non è mai motivo di gioia, e anzi i fan dell'opera One Piece hanno prontamente chiesto aggiornamenti circa il suo stato di salute. Weekly Shonen Jump li ha rassicurati, confermando che l'autore si è ormai completamente ripreso, così come sono ripresi i lavori che porteranno presto a completare il capitolo 973 del manga. Vi terremo aggiornati.