One Piece, capitolo 973 del manga rimandato: la nuova data di lancio

Il nuovo capitolo di One Piece era inizialmente atteso per il 1 marzo 2020, ma a qunato pare è stato rimandato. Del resto questa non è neppure una novità che arriva troppo come un fulmine a ciel sereno: l'opera di Eiichiro Oda è nota per concedersi spesso delle pause.

Curiosamente, questa volta (e almeno per il momento) non sono noti i motivi del ritardo. Ciò che sappiamo è che il capitolo 973 del manga di One Piece verrà pubblicato in Giappone e su Manga Plus solo il prossimo 8 marzo 2020, invece del 1 marzo 2020: con una settimana di attesa in più, insomma.

Il capitolo 973 del manga di One Piece dovrebbe riportare il lettore finalmente al tempo presente, e alle vicende di Rufy Cappello di Paglia e compagnia, insomma. Difatti si è ormai concluso il corposo flashback dedicato al passato del paese, e alla figura di Kozuki Oden.

