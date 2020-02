Twitch Prime, svelati i cinque giochi gratis di marzo 2020

Twitch e Amazon hanno svelato quali saranno i cinque giochi gratis di marzo 2020 che saranno dati agli abbonati Twitch Prime. Come sempre si tratta di titoli indie, alcuni dei quali di pregevole fattura. Comunque sia si sta parlando di doni, quindi sono a prescindere un ottimo modo per scoprire qualcosa di nuovo senza spendere nulla.



I cinque giochi in regalo agli abbonati Twitch Prime a partire dal 2 marzo 2020 saranno l'action Furi in cui si combatte contro dei potenti boss in scontri mozzafiato; l'action adventure Epistory Typing Chronicles, ambientato in un mondo fatto di origami; l'avventura punta e clicca Whispers of a Machine; lo strategico Bomber Crew e il puzzle game incentrato sulla fisica Mugster.



Intanto che aspettate potete ancora riscattare i giochi gratuiti di febbraio, alcuni dei quali davvero niente male: American Fugitive, Desert Child, Narcos: Rise of the Cartels, Steredenn e White Night. Sbrigatevi, perché avete tempo fino al 2 marzo per farli vostri.



Elenco dei giochi gratuiti di marzo 2020 per gli abbonati Twitch Prime:

Furi

Epistory Typing Chronicles

Whispers of a Machine

Mugsters

Bomber Crew