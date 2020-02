Call of Duty: Modern Warfare, missioni operatore modificate con l'ultimo update

Call of Duty: Modern Warfare ha ricevuto un update che modifica le missioni operatore rendendole più facilmente accessibili attraverso un sistema automatizzato.



Se infatti in precedenza bisognava fare attenzione a che le missioni in questione fossero attive prima di procedere e poterle completare, con l'aggiornamento l'attivazione avviene contestualmente alla selezione dell'operatore di Call of Duty: Modern Warfare.



C'è inoltre stata una modifica all'interfaccia, sempre relativa alle missioni operatore, che ora compaiono nella schermata principale dell'operatore con tutte le informazioni necessarie per poterle affrontare.



Fra gli altri contenuti dell'update segnaliamo l'introduzione della playlist dedicata alla modalità Ground War, l'arrivo della mappa Bazaar per la modalità Gunfight e una nuova playlist con Rust, Shipment e Shoot House.



Trovano infine posto nell'aggiornamento alcuni fix più o meno importanti, legati al funzionamento delle Spec Ops e della modalità Survival.