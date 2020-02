Horizon Zero Dawn per PC compare su Amazon, annuncio imminente?

Horizon Zero Dawn per PC è comparso nel listino di Amazon Francia, quasi a voler confermare i numerosi rumor che davano per certa la conversione del titolo targato Guerrilla Games.



Nelle scorse settimane, in effetti, diversi insider piuttosto affidabili hanno detto che Horizon Zero Dawn uscirà anche su PC, e la comparsa del gioco sul celebre store online potrebbe rappresentare un ultimo step prima dell'annuncio ufficiale.



La pagina del prodotto, ancora visitabile, non riporta alcuna informazione utile: mancano packshot, sinossi e data di uscita. Si tratta però pur sempre di Amazon e non di un retailer sconosciuto.



Pubblicato nel 2017 su PS4, Horizon Zero Dawn ci mette nei panni di Aloy, una cacciatrice scaltra e coraggiosa che si muove in un mondo post-apocalittico, fatto di tribù rivali e bestie meccaniche.



Il gioco vanta un ampio e meraviglioso open world, ben valorizzato dall'HDR, con tante cose da fare e da vedere nell'ottica di una campagna molto corposa e duratura.